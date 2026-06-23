Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о действиях «Локомотива».

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– Алексей Потапов заявил, что «Локомотив» ведет себя как собака на сене: не отпускает в другие клубы игроков, которые не проходят у них в состав.

– Я читал статью на этот счет, и все правильно, за исключением одного момента: «Локомотив» здесь причем? Эта проблема, в первую очередь, должна беспокоить лигу.

В Ярославле делают это в интересах своего клуба, но если лига действительно заинтересована в поднятии уровня соревновательности, то она должна принимать меры по уравниванию возможностей команд. Если она видит, что происходит такой крен – в одной команде переизбыток хоккеистов, которые не играют, сидят в запасе или в аренде, а в других командах они могли бы играть ведущую роль – то лига должна корректировать регламент.

«Локомотив» проводит в клубе великолепную работу, хотя она, с моей точки зрения, вредит лиге. Но раз ничего с этим не делается, значит КХЛ все устраивает.

– А какие инструменты регламента могли бы изменить эту ситуацию?

– Просто море этих инструментов, они давно известны и в НХЛ их применяют.

Есть меры, которые просто на поверхности. Например, переход Пилипенко в Омск. Его поменяли на игрока, который три года назад закончил играть. Механизм был такой: «Северсталь» контракт расторгла, а «Авангард» подписал новый. Во-первых, вообще нельзя расторгать контракты. Во-вторых, если он все-таки расторгается, то игрок должен пройти процедуру списка отказов и любая другая команда может его подписать. В-третьих, если контракт все-таки разорвали, то игрок должен получить стопроцентную компенсацию.

Это же просто, и нельзя сказать, что в НХЛ это сделать можно, а здесь невозможно. И я привел только один пример, а их десятки, – сказал Вайсфельд.