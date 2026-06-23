«Автомобилист» обменяет защитника в «Торпедо»

По информации «Силы спорта», «Автомобилист» обменяет 29-летнего защитника Сергея Зборовского в «Торпедо».

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Отмечается, что стороны обсуждают итоговую компенсацию.

Зборовский выступает за клуб из Екатеринбурга с 2020 года. На его счету 29 матчей и 6 (1+5) очков в минувшей регулярке FONBET КХЛ. В плей-офф – 6 игр и 2 (1+1) очка при полезности «плюс 3».

Срок действующего соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2027-го.