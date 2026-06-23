Журова высказалась о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ

Депутат Журова о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ: «Когда Россию допустят, его позовут обратно. С ним Норвегия выступала неплохо»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала запрет Хенрику Хаукеланну на выступления за сборную Норвегии после перехода в «Трактор».
Ранее генеральный менеджер норвежцев Патрик Торесен сообщил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.
«Сегодня они говорят так, потом, когда допустят Россию, скажут по‑другому и позовут обратно. Зачем такие заявления делать, если потом придется отыгрывать назад? Как раз с ним Норвегия и играла неплохо. Поверьте, что даже если он будет играть в России и при этом закончится СВО, вызывать они его будут. Недальновидно так говорить», – заявила Журова.
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