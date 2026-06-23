Журова высказалась о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала запрет Хенрику Хаукеланну на выступления за сборную Норвегии после перехода в «Трактор».

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Ранее генеральный менеджер норвежцев Патрик Торесен сообщил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.