Вайсфельд высказался об интересе «Нефтехимика» к Кузнецову

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о том, что форвард Евгений Кузнецов остается без клуба.

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Ранее «Салават Юлаев» решил не предлагать игроку новый контракт.

– Удивляет ли вас то, что Евгений Кузнецов находится без клуба и к нему интерес привлекают такие команды, как «Нефтехимик»?

– Есть спрос, есть предложение. Все любят Женю Кузнецова, но его физические кондиции, видимо, не позволяют другим, более серьезным клубам, рассматривать его кандидатуру.

И если бы он сейчас был в своем праймовом состоянии, у него были бы другие предложения и, может быть, он из НХЛ не вернулся бы. Уровень игрока падает и, соответственно, уровень предложений падает.

Хотя, может, он отказался от пяти предложений, чтобы играть, условно, за «Нефтехимик», – сказал Вайсфельд.