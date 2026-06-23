«Торпедо» продлило контракт с вратарем

Вратарь Денис Костин продлил соглашение с «Торпедо». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан сроком до 31 мая 2028 года.

«Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешёл в «Торпедо» и честным трудом занял своё место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что «Министр обороны» с нами ещё на два сезона!» — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

В прошлом сезоне голкипер закрепил за собой статус «первого номера», провёл 54 матча, включая все 10 игр плей-офф, и записал на свой счёт 10 «сухих» матчей.