«Торпедо» продлило контракт с вратарем Денисом Костиным до 2028 года

Голкипер Денис Костин продлил контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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Новое соглашение 31‑летнего хоккеиста рассчитано до 31 мая 2028 года.

— Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешел в «Торпедо» и честным трудом занял свое место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что «министр обороны» с нами еще на два сезона! — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

Костин выступает за нижегородцев с сезона‑2025/26. Также в КХЛ он играл за омский «Авангард» и новосибирскую «Сибирь».