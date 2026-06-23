"Нью-Джерси" обменял хоккеиста Цыплакова в "Калгари"

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" обменял российского нападающего Максима Цыплакова в "Калгари". Об этом сообщает пресс-служба "Нью-Джерси".

Также в "Калгари" отправился второй номер драфта 2022 года словацкий защитник Шимон Немец. "Нью-Джерси" в качестве компенсации получил два права выбора в первом раунде драфта, один - во втором и защитника Этьена Морена. Цыплакову осталось провести один сезон по текущему контракту, он заработает $2,250 млн.

Цыплакову 27 лет, он играл за "Айлендерс" с 2024 года и провел за клуб 104 игры, набрав 37 очков (11 шайб + 26 передач). По ходу предыдущего регулярного чемпионата нападающий был обменян в "Нью-Джерси" и в составе команды забросил 1 шайбу и сделал 1 голевую передачу в 22 играх. Ранее он играл в Континентальной хоккейной лиге за московский "Спартак", за основную команду он провел 354 матча, набрав 128 (65+63) очков.