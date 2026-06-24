Нападающего «Локомотива» обменяли в «Амур»

В результате обмена с «Локомотивом» нападающий Ярослав Лихачёв пополнил состав «Амура». Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время с игроком будет заключен новый контракт. Ярославский клуб получил денежную компенсацию.

Напомним, что ранее Ярослав дважды выступал за «Амур» на правах аренды. Первый полноценный сезон для 21-летнего нападающего в Хабаровске получился по-настоящему ярким — тогда он сходу заявил о себе, набрав 27 очков (15+12) в 59 встречах. Прошлый сезон стал для форварда прорывным и лучшим в карьере. Ярослав провёл его в статусе лидера атаки тигров: на счету нападающего 39 очков (22+17) в 59 играх.