Защитник Карпухин заключил контракт с «Автомобилистом»

Защитник Илья Карпухин заключил контракт с «Автомобилистом»
Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ильёй Карпухиным. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три сезона – до 31 мая 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В прошедшем сезоне 27-летний Карпухин провёл за «Ак Барс» 88 матчей с учётом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+8». Всего в его активе 123 (38+85) очка в 504 матчах КХЛ; показатель полезности «+37».
По ходу своей карьеры Илья Карпухин вызывался в юниорскую и молодёжную сборные России, а также выступал за сборную «Россия 25».
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