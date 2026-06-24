Нападающий Фьоре может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Фьоре может продолжить карьеру в «Локомотиве» (Артур Хайруллин)
Нападающий Джованни Фьоре может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
29-летний Фьоре в минувшем сезоне выступал за «Авангард», набрав 26 (11+15) очков за 62 игры в регулярке при полезности «плюс 21».
В Кубке Гагарина у него 7 (3+4) баллов в 17 матчах при полезности «плюс 1».
Спортс: главные новости
Титов о Месси: «Он как Юрий Гагарин, ставший первым человеком в космосе. Лионель – гений, выше могу поставить только Черенкова»
Тухель о стычке Беллингема с Кейрушем: «Джуд постоял за себя и за команду, эмоции – часть нашей игры. В перерыве мы сохраняли спокойствие»
Гришин сравнил Роналду и Месси: «Конечно же, Месси»