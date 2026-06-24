Нападающий Фьоре может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Нападающий Джованни Фьоре может продолжить карьеру в «Локомотиве».

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Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

29-летний Фьоре в минувшем сезоне выступал за «Авангард», набрав 26 (11+15) очков за 62 игры в регулярке при полезности «плюс 21».

В Кубке Гагарина у него 7 (3+4) баллов в 17 матчах при полезности «плюс 1».