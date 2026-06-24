Крикунов поделился мнением об Овечкине

Крикунов об Овечкине: «Он продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст. Если следишь за собой, можешь играть хоть до 45 лет, сейчас это возможно»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о форварде Александре Овечкине.
Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
– Вы как тренер не хотите поработать с Александром Овечкиным?
– Конечно, каждый из тренеров хочет поработать с лучшим хоккеистом современности, и тут я точно не являюсь исключением.
– Он ведь по натуре лидер? Я говорю про характер.
– Да, но в жизни он приятный человек, который всегда общается со всеми уважительно.
– В его возрасте большая часть хоккеистов уже пробует себя в тренерском русле из-за состояния здоровья. Как думаете, физическое состояние позволит ему провести несколько сезонов в КХЛ?
– Он продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст, думать об этом. Если следишь за собой, можешь играть хоть до 45 лет, сейчас это возможно, – сказал Крикунов.