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Крикунов об Овечкине: «Он продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст. Если следишь за собой, можешь играть хоть до 45 лет, сейчас это возможно»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

Крикунов поделился мнением об Овечкине
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Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.

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Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

– Вы как тренер не хотите поработать с Александром Овечкиным?

– Конечно, каждый из тренеров хочет поработать с лучшим хоккеистом современности, и тут я точно не являюсь исключением.

– Он ведь по натуре лидер? Я говорю про характер.

– Да, но в жизни он приятный человек, который всегда общается со всеми уважительно.

– В его возрасте большая часть хоккеистов уже пробует себя в тренерском русле из-за состояния здоровья. Как думаете, физическое состояние позволит ему провести несколько сезонов в КХЛ?

– Он продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст, думать об этом. Если следишь за собой, можешь играть хоть до 45 лет, сейчас это возможно, – сказал Крикунов.

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