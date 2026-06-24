Экс-хоккеист «Спартака» высказался о будущем вратаря Георгиева.

Алексей Красиков: «Георгиев жаждет вернуться в НХЛ, будет пробовать все варианты. Сейчас он ведет переговоры с несколькими командами в Северной Америке»
Бывший вратарь «Спартака» Алексей Красиков высказался о будущем голкипера Александра Георгиева.
Ранее стало известно, что контракт 30-летнего Георгиева со «Спартаком» был расторгнут по инициативе игрока. Он хочет продолжить карьеру в НХЛ.
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«Георгиев очень жаждет вернуться в НХЛ, будет пробовать все варианты. Сейчас он ведет переговоры с несколькими командами в Северной Америке. У Александра есть цель играть в НХЛ, а там одному богу известно, чем дело кончится. Может, мы еще увидим Георгиева в «Спартаке», им принадлежат спортивные права на Александра на протяжении пяти лет. Поживем – узнаем, чем закончится вся эта интересная история», – сказал Красиков.
За карьеру в НХЛ на счету Георгиева 323 матча с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», он одержал 160 побед.
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