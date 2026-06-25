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Алексей Дементьев: «Уверен, что Овечкин точно еще будет играть в НХЛ. Клуб, подписавший его, получит сумасшедший ресурс привлечения зрителей, «Вашингтон» это понимает»

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Агент Алексей Дементьев высказался о будущем нападающего Александра Овечкина в «Вашингтоне».

Агент высказался о будущем нападающего Овечкина в «Вашингтоне»
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Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда рассчитан до 30 июня.

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Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«В чем я уверен, что Овечкин точно еще будет играть в НХЛ. Потому что любой клуб, подписавший Александра, получит сумасшедший ресурс привлечения зрителей. Думаю, «Вашингтон» это прекрасно понимает и вряд ли захочет расставаться с такой возможностью», – сказал Дементьев.
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