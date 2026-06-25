«Окажет значительное влияние на команду». В «Вашингтоне» оценили обмен Алекса Така
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал обмен с «Баффало Сэйбрз», в результате которого команду пополнил нападающий Алекс Так.
«Алекс – это очень востребованный хоккеист. Мы рады, что он решил перейти в «Вашингтон». Алекс – атакующий форвард первых двух звеньев, обладающий внушительными габаритами, универсальностью и способностью вносить свой вклад в любых ситуациях. Он постоянно нацелен на ворота, демонстрирует высокий уровень соревновательности, сильную игру по всей площадке и год за годом доказывает высокую эффективность как бомбардир и продуктивный атакующий хоккеист. Кроме того, он обладает лидерскими качествами, трудолюбием и приверженностью к правильной игре – это делает его бесценным дополнением к нашей команде. Мы считаем, что Алекс окажет значительное влияние [на команду] как на льду, так и за его пределами, и отлично впишется в нашу линию нападения», – цитирует Патрика пресс-служба клуба.
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