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«Автомобилист», «Торпедо» и московское «Динамо» совершили трёхсторонний обмен

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Хоккейный клуб «Торпедо» активировал серию трансферов, в которых также приняли участие «Автомобилист» и московское «Динамо».

«Автомобилист», «Торпедо» и «Динамо» обменялись хоккеистами
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Нападающий Никита Артамонов (большую часть минувшего сезона проведший в аренде в нижнекамском «Нефтехимике») и защитник Андрей Сальников (присоединился к МХК «Чайка» в конце января, провел за нижегородскую молодежную команду 16 матчей, набрав 2 балла: 1+1) отправились в Екатеринбург. Взамен «Торпедо» получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию.

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В свою очередь, защитник Сергей Зборовский отправился в московское «Динамо» — в обмен на денежную компенсацию.

«Трёхсторонний» обмен между клубами послужит интересам всех сторон, поскольку участвующие в нем хоккеисты получают возможность перезагрузки своих карьер, а «Торпедо» — достойную денежную компенсацию», — цитирует генерального директора «Торпедо» Евгения Забуга пресс-служба нижегородского клуба.

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