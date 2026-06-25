Норвежский вратарь Хенрик Хеукеланн высказался о переходе в «Трактор»

Норвежский голкипер Хенрик Хёукеланн высказался о переходе в «Трактор»
Голкипер Хенрик Хёукеланн высказался о переходе в «Трактор» в интервью норвежским СМИ. Ранее представители Федерации хоккея Норвегии заявили, что вратарь не сможет выступать за сборную после подписания контракта с российским клубом.
– Президент вашего нового клуба [Алексей Текслер] был заместителем министра энергетики и представляет партию Путина. Учитывали ли вы это, когда принимали решение?
– Понимаю, что многих волнует эта тема. Но я решил сосредоточиться на спортивной и профессиональной сторонах предложения, которое получил. Для меня это прежде всего решение, связанное с моей карьерой хоккеиста. Я не хотел бы вдаваться в политические вопросы, – ответил Хёукеланн в интервью TV2.
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