Овечкин стал вторым в рейтинге свободных агентов

Овечкин – 2-й в рейтинге свободных агентов по версии The Hockey News. Андерссон – 1-й, Бобровский – 4-й, Кузьменко – 26-й, Тарасенко – 30-й, Михеев – 31-й
The Hockey News представил рейтинг хоккеистов НХЛ, которые 1 июля могут стать неограниченно свободными агентами.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. з Расмус Андерссон, «Вегас»;
2. н Александр Овечкин, «Вашингтон»;
3. з Джон Карлсон, «Анахайм»;
4. в Сергей Бобровский, «Флорида»;
5. н Энтони Манта, «Питтсбург»;
6. з Джейк Труба, «Анахайм»;
7. н Мэйсон Марчмент, «Коламбус»;
8. н Виктор Арвидссон, «Бостон»;
9. н Бун Дженнер, «Коламбус»;
10. н Андерс Ли, «Айлендерс»;
...26. н Андрей Кузьменко, «Лос-Анджелес»;
...30. н Владимир Тарасенко, «Миннесота»;
...31. н Илья Михеев, «Чикаго».
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