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Овечкин – 2-й в рейтинге свободных агентов по версии The Hockey News. Андерссон – 1-й, Бобровский – 4-й, Кузьменко – 26-й, Тарасенко – 30-й, Михеев – 31-й

Sports.ru

The Hockey News представил рейтинг хоккеистов НХЛ, которые 1 июля могут стать неограниченно свободными агентами.

Овечкин стал вторым в рейтинге свободных агентов
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Топ-10 выглядит следующим образом:

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1. з Расмус Андерссон, «Вегас»;

2. н Александр Овечкин, «Вашингтон»;

3. з Джон Карлсон, «Анахайм»;

4. в Сергей Бобровский, «Флорида»;

5. н Энтони Манта, «Питтсбург»;

6. з Джейк Труба, «Анахайм»;

7. н Мэйсон Марчмент, «Коламбус»;

8. н Виктор Арвидссон, «Бостон»;

9. н Бун Дженнер, «Коламбус»;

10. н Андерс Ли, «Айлендерс»;

...26. н Андрей Кузьменко, «Лос-Анджелес»;

...30. н Владимир Тарасенко, «Миннесота»;

...31. н Илья Михеев, «Чикаго».

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