В Москве пройдет хоккейный матч между любительскими командами России и США

1 июля в Москве при поддержке Фонда Росконгресс и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоится товарищеский хоккейный матч между любительскими командами России и США.

О проведении этой встречи впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи. Одним из организаторов матча выступает Американская торговая палата в России.

Капитаном российской команды станет прославленный хоккеист, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, главным тренером — олимпийский чемпион, легендарный нападающий Александр Якушев. Стартовое вбрасывание проведет легендарный хоккеист XX века, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Со стороны России команда выйдет под названием «Красная машина» — символом отечественного хоккея, силы традиций и связи поколений.

Ожидается, что встреча любительских команд России и США станет стартом для серии матчей в первую очередь с участием детских команд.