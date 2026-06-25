«Амур» продлил контракт с нападающим

«Амур» продлил контракт с Лихачевым на три года. Ранее форварда выкупили у «Локомотива»
«Амур» объявил о продлении договора с форвардом Ярославом Лихачевым. Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Локомотива».
«Новый контракт с лучшим бомбардиром и снайпером команды рассчитан до конца сезона-2028/29», – сказано в сообщении клуба.
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В прошлом сезоне Лихачев играл за «Амур» на правах аренды. Он набрал 39 (22+17) очков в 59 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
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