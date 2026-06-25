Выяснилось, сколько «Амур» заплатит Лихачеву по новому контракту

Стала известна зарплата Ярослава Лихачева по контракту с «Амуром». 24-летний форвард ранее подписал соглашение на три года.

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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Лихачев будет зарабатывать 40 млн рублей за сезон.

В прошлом FONBET чемпионате КХЛ он играл за «Амур» на правах аренды и набрал 39 (22+17) очков в 59 матчах.