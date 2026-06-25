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«Моя любимая Бабушка». Драйзайтль поздравил Подколзина с днём рождения

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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оригинально поздравил российского форварда и партнёра по команде Василия Подколзина с днём рождения. 24 июня россиянину исполнилось 25 лет.

Нападающий «Эдмонтона» оригинально поздравил Подколзина с днем рождения
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«Моя любимая Бабушка», — написал Драйзайтль.
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В минувшем регулярном чемпионате 25-летний форвард провёл 82 матча, в которых набрал 37 (19+18) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Подколзина 6 (3+3) очков в шести играх. Нападающий дебютировал в КХЛ в составе СКА 12 ноября 2018 года.

Отметим, Драйзайтль является партнёром по звену Подколзина и часто в раздевалке команды произносит слова на русском языке.

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