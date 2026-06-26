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«Локомотив» объявил о продлении контракта с форвардом Кирьяновым на три сезона

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«Локомотив» продлил контракт с нападающим Никитой Кирьяновым, сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан до 2029 года. Отмечается, что это наиболее долгий контракт среди всех игроков нынешнего состава команды.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим
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«Рады столь продолжительному сотрудничеству с Никитой и желаем новых побед вместе с родной командой!» — говорится в сообщении «Локомотива».
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В минувшем регулярном чемпионате 24-летний форвард провёл 60 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при полезности "+6". В плей-офф на его счету 22 игры и 7 (4+3) очков.

Кирьянов является двукратным обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославским клубом.

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