Выяснилось, когда Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном»

Нападающий Александр Овечкин примет решение о том, вернется ли он в НХЛ, после 7 июля.

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Об этом сообщает «Матч ТВ».

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).