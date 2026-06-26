Форвард «Далласа» Робертсон отказался от $15 млн в год по контракту с «Сиэтлом»

«Сиэтл Кракен» сделал предложение о контракте нападающему «Даллас Старз» Джейсону Робертсону, но получил отказ. Об этом сообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet.

«Кракен» получил разрешение на переговоры с 26-летним форвардом и предложил ему $ 15 млн в год по соглашению на восемь лет.

Сообщается, что до получения разрешения обе команды договорились об обмене, который включал в себя седьмой выбор «Сиэтла» в первом раунде драфта НХЛ — 2026.

Робертсон находится в статусе ограниченно свободного агента. 30 июня у него истекает контракт с кэпхитом $ 7,75 млн, подписанный в 2022 году. В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх.