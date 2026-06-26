Стоянов завидовал советским хоккеистам

Народный артист РФ Юрий Стоянов в молодости завидовал хоккеистам сборной СССР из-за их частых поездок за рубеж. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В 1974 году Стоянов поступил в столичный ГИТИС. Во время жизни в Москве ему доводилось бывать в гостях у хоккеистов, в частности, у двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Владимира Лутченко.

"Лутченко жил в том районе, где находятся дома-книжки на Новом Арбате, тогда Калининском проспекте. Я был там один раз. Ну, конечно, хоккеисты - это были абсолютно другие люди. Они тогда были старше нас, ну, может быть, всего на 10 лет", - сказал Стоянов.

"Меня интересовало, что, помимо того, что они в плане спорта были легендарными людьми, они видели мир. Мы жили в закрытой стране, а они привозили из-за границы какие-либо предметы, какую-то замечательную технику, на которой можно было слушать музыку. Они пахли запахами парфюмов, привезенных оттуда. Ну какие-то другие люди, они знали что-то такое, чего не знали мы. И это было всегда очень интересно", - вспомнил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 11:00 мск.