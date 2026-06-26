«Адмирал» подписал экс-игрока «Барыса»

«Адмирал» подписал Мухаметова на один сезон. Нападающий ранее покинул «Барыс»
Максимом Мухаметов стал игроком «Адмирала».
Ранее стало известно, что «Барыс» прекратил сотрудничество с 27-летним нападающим по соглашению сторон.
«Адмирал» заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Максимом Мухаметовым.
Воспитанник усть-каменогорского хоккея дебютировал в КХЛ в составе «Металлурга» в сезоне-2023/24, который стал чемпионским для «сталеваров». В следующее межсезонье Мухаметов перешел в «Барыс», где провел два последующих сезона.
Всего в КХЛ сыграл 70 матчей и заработал 10 очков (8+2). Мухаметов неоднократно вызывался в сборную Казахстана, в том числе для участия в чемпионатах мира», – говорится в сообщении «Адмирала».
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