Стали известны подробности обмена Дорофеева в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Дорофеев обменян из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» и получит долгосрочное продление контракта. Об этом сообщает журналист и инсайдер Эллиот Фридман в соцсети X.
По информации источника, Дорофеев получит продление контракта с новым клубом на семь лет с приблизительным кэпхитом в $ 11 млн.
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Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» приобрели Дорофеева у «Вегаса» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10).
25-летний россиянин стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд).
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