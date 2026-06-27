34-летний Гарипов станет тренером вратарей в системе «Ак Барса»

Эмиль Гарипов станет тренером вратарей в системе «Ак Барса».

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34-летний экс-хоккеист казанского клуба будет отвечать за работу в молодежной команде «Ак Барса» – «Ирбисе», сообщает «Сила Спорта».

Гарипов завершил карьеру в 2024 году. В 2018 году вратарь становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого он играл за московское «Динамо», «Авангард», «Трактор» и «Нефтехимик».