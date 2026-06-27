«Нью-Джерси» выбрал российского защитника Никиту Щербакова во втором раунде на драфте НХЛ

Российский защитник Никита Щербаков был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» во втором раунде под общим 44-м номером на драфте НХЛ 2026 года.

18-летний хоккеист начинал заниматься хоккеем в челябинском «Тракторе». С 2020 года находится в системе «Салавата Юлаева». С сезона-2024/2025 стал выступать за команду «Толпар» в МХЛ. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2025/2026, проведя за «Салават Юлаев» семь матчей без набранных очков. Затем стал выступать за «Торос» в ВХЛ.

7 февраля 2026 года сделал хет-трик в матче с «Барсом» (4:3 ОТ) в возрасте 18 лет, 3 месяцев и 14 дней, став самым молодым игроком ВХЛ, забросившим три шайбы за матч.