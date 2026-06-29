Нападающий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке»

Форвард Дмитрий Яшкин может перейти в «Спартак».

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Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке», – написал Хайруллин.

В сезоне-2025/26 Яшкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате за «Ак Барс» и набрал 32 (18+14) очка. В плей-офф у него 10 (7+3) баллов в 20 играх.