Нападающий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке»

Форвард Дмитрий Яшкин может перейти в «Спартак».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
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«По моей информации, нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке», – написал Хайруллин.
В сезоне-2025/26 Яшкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате за «Ак Барс» и набрал 32 (18+14) очка. В плей-офф у него 10 (7+3) баллов в 20 играх.
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