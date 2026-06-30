Олимпийский чемпион дал оценку драфту НХЛ

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов дал оценку драфту НХЛ — 2026, на котором выбрали 25 российских хоккеистов.

— Сергей Александрович, звучали разные оценки последнего драфта новичков НХЛ – от негативных до нейтральных. Какая оценка у вас?

— Время диктует своё, теперь один из показателей развития школы – представительство страны на драфте молодых игроков. Были выбраны 25 российских хоккеистов, но таких талантов, как Демидов или Мичков, не просматривалось. То есть представительство есть, но качество пока среднее. С другой стороны, в 18 лет ещё трудно прогнозировать будущую карьеру хоккеиста. Примеров очень много. Можно попасть в число первых номеров драфта – и не состояться. А можно быть Панариным – пройти мимо драфта, но вырасти в звезду мирового хоккея, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.