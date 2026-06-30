«Юта» подписала контракт с Коссой на 2 года и 4 млн долларов. Вратарь провел 3 сезона в АХЛ

«Юта» подписала контракт с вратарем Себастьяном Коссой на 2 сезона.

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Кэпхит по соглашению с 23-летним канадским вратарем составит 2 миллиона долларов.

Напомним, Косса перешел в «Юту» в результате сделки с «Детройтом» 27 июня в обмен на выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.

Канадец был выбран под 15-м номером на драфте-2021. За три последних сезона на его счету 131 игра в АХЛ и 1 – в НХЛ.

В минувшей регулярке АХЛ он отражал в среднем 91,5% бросков и одержал 26 побед в 39 матчах.