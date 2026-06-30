Фетисов поделился мнением о будущем Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил мнение, что российский нападающий Александр Овечкин должен подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». Ранее сообщалось, что руководство «Вашингтона» в ближайшее время проведёт переговоры с Овечкиным о новом соглашении. Нынешний контракт форварда истекает 30 июня.

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«Я считаю, что это самое правильное решение. Саша должен осознанно это всё принять, у него право играть там, где он хочет, делать то, что он считает нужным в этой ситуации. Но находиться в нескольких шагах от вечного рекорда и тем самым постараться, чтобы команда в следующем сезоне, конечно, добилась серьёзных результатов, не то что в этом году… Это и благодарность болельщикам за 20 с лишним лет, что его поддерживали. Я считаю, что это и будет благодарностью. И «Вашингтону», и болельщикам, которые за неё болели, ну и отечественному хоккею, мировому хоккею. Он уже с одним этим рекордом жил — теперь следующий. Не так долго осталось ждать», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).