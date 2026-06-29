«Миннесота» хочет обменять российского нападающего

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» намерен обменять российского нападающего Якова Тренина, сообщает The Athletic.

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По информации издания, руководство «Уайлд» намерено разгрузить платежную ведомость для крупной сделки.

29‑летний Тренин в минувшем сезоне сыграл в 91 матче за «Уайлд», в которых набрал 25 (6+19) очков (с учетом плей‑офф). По итогам регулярного чемпионата российский форвард стал лидером по количеству хитов, единственным преодолев отметку в 400 силовых приемов (413).

Тренин ранее выступал в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что «Миннесоту» может покинуть российский форвард Владимир Тарасенко.