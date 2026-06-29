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«Адмирал» подписал контракт с Егором Корбитом на год

Sports.ru

Нападающий Егор Корбит заключил двусторонний контракт с «Адмиралом».

«Адмирал» подписал контракт с нападающим
© ХК "Нефтехимик"

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27.

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В прошлом сезоне Корбит выступал за «Ростов» из Olimpbet ВХЛ. В 42 матчах он набрал 20 (9+11) очков.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ в составе «Нефтехимика», сыграл 36 матчей и набрал 7 (5+2) очков.

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