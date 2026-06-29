Гендиректор минского «Динамо» заявил, что клубу нужен тренер из НХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил о намерении клуба назначить главным тренером иностранного специалиста из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Sport5.by.

«Сегодня учитываем наш вектор развития, а именно сильные, профессиональные, с большим опытом легионеры, которые могут взять нашу молодежь на обучение, которые уже сегодня играют в НХЛ. Пока придерживаемся такого вектора, поэтому нам нужен современный иностранный тренер. Из НХЛ или системы НХЛ», — сказал Басков.

Пост главного тренера освободился 1 июня, когда Дмитрий Квартальнов покинул команду. Он возглавлял минское «Динамо» с апреля 2023 года и стал первым тренером-тысячником в истории КХЛ именно с этим клубом. В прошедшем сезоне команда дошла до второго раунда плей-офф, где уступила казанскому «Ак Барсу», который в итоге вышел в финал.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.