ЦСКА продлил контракт с 17-летним нападающим

ЦСКА продлил контракт с Приваловым на 4 года. Штырхунов уедет в Северную Америку («Матч ТВ»)
По информации «Матч ТВ», 17-летний форвард Назар Привалов подписал четырехлетний контракт с ЦСКА.
В прошлом сезоне он выступал за «Красную Армию» и набрал 49 (30+19) очков в 51 матче регулярки Olimpbet МХЛ. В плей-офф – 0+1 за 6 игр. МХЛ признала Привалова новичком года.
Отмечается, что 17-летний защитник Владимир Штырхунов не стал подписывать профессиональный договор с армейцами и уедет в Северную Америку. Его на драфте CHL выбрал «Шоуиниган» из юниорской лиги Квебека.
Штырхунов набрал 32 (4+28) очка в 55 матчах регулярного чемпионата МХЛ, добавив к ним 3 (2+1) очка в 9 играх плей‑офф.
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