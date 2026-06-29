Агент Кузнецова рассказал о будущем хоккеиста

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, отреагировал на информацию о том, что «Нефтехимик» решил не подписывать контракт с хоккеистом.

© Sports.ru

Сообщалось, что в клубе считают финансовые запросы форварда завышенными.

– Не могу комментировать. Мне «Нефтехимик» ничего не говорил. Мы общались с этим клубом, но конкретных переговоров не было.

– С другими клубами более конкретные переговоры?

– Да, у нас есть конкретные переговоры. Разговариваем, смотрим. Честно говоря, мы никуда не торопимся.

– Нет дедлайна по подписанию контракта?

– Куда нам торопиться? Еще месяц до начала лагеря. Все ждут иностранцев. Посмотрим, кого они дождутся. И будут ли эти иностранцы лучше, чем Кузнецов, – сказал Бабаев.