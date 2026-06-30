Кузнецов высказался о своем будущем

Нападающий Евгений Кузнецов в шоу FONtour высказался о своем будущем.

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34-летний форвард сейчас находится без контракта. В прошлом сезоне он провел 34 матча в регулярке FONBET КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 7 играх.

– Ты очень много говоришь, что хочешь в хоккее продолжить оставаться как можно дольше. Если так выйдет, что ты сейчас не найдешь клуб...

– Дурак, что ли, вообще? Как не найду? Найду.

Я могу хоть сейчас подписать [контракт]. Вот прямо сейчас.

– То есть сейчас есть варианты конкретные?

– Да, но я жду определенный клуб, – сказал Кузнецов.