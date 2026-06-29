Нападающий «Трактора» высказался о своем дебюте в КХЛ

Степан Горбунов о дебюте в КХЛ: «Помню, как Радулов забивал голы за сборную на ЧМ, играя в зеленых крагах. А тут в своей 1-й игре выхожу против него, и мы вместе боремся у борта»
Нападающий «Трактора» Степан Горбунов высказался об игре против форварда «Локомотива» Александра Радулова.
В сезоне-2025/26 Горбунов дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ.
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«После некоторых матчей ловил себя на мысли, что пять-шесть лет назад смотрел на этих игроков по телевизору, как они выигрывали кубки, забивали голы, а сейчас сам сыграл против них. Первым в голову приходит Радулов – думаю, так у любого молодого игрока (улыбается). Помню, как он забивал голы за сборную на чемпионате мира, играя в зеленых крагах. А тут в своей первой игре я выхожу против него, и мы вместе боремся у борта. Много таких игроков можно назвать – Никита Гусев, который забивал на Олимпиаде, другие ребята. Если взять любого возрастного игрока в КХЛ, там столько опыта – нам, молодым, пока о таком опыте остается только мечтать», – с улыбкой сказал 19-летний Горбунов.
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