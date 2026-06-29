Агент Кузнецова ищет ему контракт на 60 млн рублей

Бабаев ищет Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год. «Нефтехимик» предлагает форварду 30 млн («Матч ТВ»)
Агент Шуми Бабаев ищет форварду Евгению Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
34-летний форвард сейчас находится без контракта. В прошлом сезоне он провел 34 матча в регулярке FONBET КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 7 играх.
Ранее появилась информация о том, что «Нефтехимик» решил не подписывать контракт с хоккеистом. Сообщалось, что в клубе считают финансовые запросы форварда завышенными.
По данным телеканала, «Нефтехимик» предлагает контракт на 30 млн рублей, но сторону игрока это не устраивает.
Нагельсманн почти не общается с футболистами Германии вне тренировок. Игроки обеспокоены, что тренер «держит их в неизвестности» перед матчами (Bild)
Объявившему об отставке Хон Мен Бо угрожают убийством. 160 сотрудников обеспечат безопасность сборной Южной Кореи после возвращения с ЧМ-2026
Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка