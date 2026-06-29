Российский защитник «Каролины» хочет зарабатывать больше $10 млн в год

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин хочет значительного увеличения зарплаты по новому контракту. Об этом заявил журналист ESPN Джон Буччигросс.

«Никишин запрашивает большую сумму, похоже, восьмизначную», — приводит слова Буччигросса NHL Rumour Report в социальной сети Х.

Действующий контракт 24‑летнего россиянина с «ураганами» истекает в 2026 году, после этого он станет ограниченно свободным агентом. По данным из открытых источников, нынешний оклад Александра составляет $ 925 тыс. за сезон. По итогам сезона-2025/2026 Никишин в составе «Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли.