Российский защитник «Каролины» хочет зарабатывать больше $10 млн в год

Никишин хочет зарабатывать больше $ 10 млн в год по новому контракту — Буччигросс
Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин хочет значительного увеличения зарплаты по новому контракту. Об этом заявил журналист ESPN Джон Буччигросс.
«Никишин запрашивает большую сумму, похоже, восьмизначную», — приводит слова Буччигросса NHL Rumour Report в социальной сети Х.
Действующий контракт 24‑летнего россиянина с «ураганами» истекает в 2026 году, после этого он станет ограниченно свободным агентом. По данным из открытых источников, нынешний оклад Александра составляет $ 925 тыс. за сезон. По итогам сезона-2025/2026 Никишин в составе «Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли.
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