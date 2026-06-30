Нападающий «Северстали» назвал свое любимое летнее занятие

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, как проводит свободное время, и ответил на вопрос о своём любимом летнем занятии.

— Данил, позади очередной непростой сезон. Как сейчас проводите время?

— Потихонечку тренируюсь. Приехал в Уфу, провожу время с близкими. Всё как всегда.

— Многие ваши коллеги путешествуют в межсезонье, кто-то же предпочитает оставаться дома или ездит к родным. Какой вид отдыха вам ближе?

— Я стараюсь всё это совместить. Езжу отдыхать за границу, а тренируюсь в Уфе. Близкие у меня там же живут, поэтому и получается так, что я совмещаю тренировки и времяпровождение с родными. В общем, получается разносторонний отдых.

— Получилось уже куда-нибудь съездить в этом году?

— Да, с невестой летали на Мальдивы.

— Ваше любимое летнее занятие — это…?

— Люблю проводить время в деревне. С дедом можем на рыбалку съездить или в баньку сходить. В этом плане я тоже разносторонний. Что захочется в какой-то конкретный день, то и делаю. Но на охоте, например, пока ещё не был, — приводит слова Аймурзина AllHockey.Ru.

В завершившемся сезоне Аймурзин отыграл 69 матчей, забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу. Всего за карьеру в КХЛ 24-летний нападающий набрал 168 (70+98) очков в 234 встречах.