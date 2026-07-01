У Овечкина истек контракт с «Вашингтоном»

В среду, 1 июля, истек контракт российского хоккеиста Александра Овечкина с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
40‑летний россиянин получил статус неограниченно свободного агента.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Овечкин примет решение о том, вернется ли он в НХЛ, не раньше 7 июля.
Овечкин в прошлом сезоне в составе «Вашингтона» набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах чемпионата, а столичный клуб не вышел в плей‑офф. Овечкин провел 1573 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1687 (929+758) очков. С учетом плей‑офф он забил 1006 голов, отставая на 10 шайб от рекорда Уэйна Гретцки (1016).
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