«Юта» и «Монреаль» обменялись хоккеистами

«Юта» выменяла нападающего Джошуа Руа у «Монреаля».

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Взамен «Канадиенс» получили защитника Максимильяна Шубера.

В сезоне-2025/26 Руа провел 3 матча в НХЛ. На его счету также 47 (25+22) очков в 62 играх в АХЛ с учетом плей-офф.

После обмена «Юта» объявила о подписании однолетнего двустороннего контракта с Руа. Зарплата игрока составит 850 тысяч долларов на уровне НХЛ.

В активе Шубера 27 (11+16) очков в 65 играх АХЛ в минувшем сезоне. 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.