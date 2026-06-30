«Колорадо» продлил контракт с нападающим Макаром

«Колорадо» объявил о подписании нового контракта с нападающим Тэйлором Макаром.

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Срок соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2027/28. По данным PuckPedia Зарплата составит 875 тысяч долларов в год в среднем.

25-летний Макар в сезоне-2025/26 дебютировал в НХЛ. Он сыграл 12 матчей за «Эвеланш». Форвард также провел 52 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Колорадо Иглс» и набрал 24 (14+10) очка. В 17 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов.

Тэйлор – младший брат защитника «Колорадо» Кэйла Макара.