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Грицюк, Чинахов, Гребенкин, Минтюков, Алексеев и Мухамадуллин получили квалификационные предложения от своих клубов НХЛ

Sports.ru

Клубы НХЛ сделали квалификационные предложения ряду российских хоккеистов.

Клубы НХЛ сделали квалификационные предложения ряду российских игроков
© Sports.ru

Они были направлены Вячеславу Бутеецу и Павлу Минтюкову (оба – «Анахайм»), Александру Никишину («Каролина»), Арсению Грицюку («Нью-Джерси»), Никите Гребенкину («Филадельфия»), Егору Чинахову и Александру Алексееву (оба – «Питтсбург»), а также Шакиру Мухамадуллину («Сан-Хосе»).

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Квалификационные предложения не получили Никита Новиков («Баффало»), Артем Грушников («Калгари»), Амир Мифтахов («Каролина»), Даниил Гущин («Колорадо»), Матвей Петров («Эдмонтон»), Максим Шабанов («Айлендерс»), Артем Гурьев («Филадельфия») и Вячеслав Пекса («Торонто»).

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