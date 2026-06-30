Клубы НХЛ сделали квалификационные предложения ряду российских игроков

Грицюк, Чинахов, Гребенкин, Минтюков, Алексеев и Мухамадуллин получили квалификационные предложения от своих клубов НХЛ
Клубы НХЛ сделали квалификационные предложения ряду российских хоккеистов.
Они были направлены Вячеславу Бутеецу и Павлу Минтюкову (оба – «Анахайм»), Александру Никишину («Каролина»), Арсению Грицюку («Нью-Джерси»), Никите Гребенкину («Филадельфия»), Егору Чинахову и Александру Алексееву (оба – «Питтсбург»), а также Шакиру Мухамадуллину («Сан-Хосе»).
Квалификационные предложения не получили Никита Новиков («Баффало»), Артем Грушников («Калгари»), Амир Мифтахов («Каролина»), Даниил Гущин («Колорадо»), Матвей Петров («Эдмонтон»), Максим Шабанов («Айлендерс»), Артем Гурьев («Филадельфия») и Вячеслав Пекса («Торонто»).
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