«Авангард» расторг контракт с защитником

Хоккейный клуб «Авангард» и защитник Артем Блажиевский расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации, сообщает пресс‑служба омского клуба.

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В прошедшем сезоне 32‑летний защитник провел 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (5+11) очков. В плей‑офф в его активе 2 результативные передачи в 17 встречах.

Также в КХЛ он выступал за «Торпедо», ЦСКА и «Трактор». В составе московского клуба Блажиевский становился обладателем Кубка Гагарина.