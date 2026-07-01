«Авангард» заключил контракт с экс-нападающим ЦСКА

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Егором Афанасьевым на два сезона. Соглашение с нападающим действует до 31 мая 2028 года. Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин высказался об этом переходе.

«С момента, когда были получены права на Егора, мы держали связь с игроком и работали в направлении его возвращении из-за океана. Мы рады, что это желание оказалось взаимным. Егор Афанасьев – нападающий, который обладает отличным броском и навыком завершителя. Уверен, что «Авангард» получил качественное усиление в атакующую линию. Желаем Егору только удачи!» — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Афанасьев выступал за ЦСКА в сезонах-2020/2021 и 2024/2025. Всего форвард сыграл в КХЛ 80 матчей и набрал 31 очко — забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач. В НХЛ Афанасьев сыграл 19 встреч и забил один гол, в АХЛ в его активе 113 (52+61) очков в 187 играх.