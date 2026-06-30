Евгений Кузнецов назвал хоккеиста НХЛ, схожего с Роналду по трудовой этике
Нападающий Евгений Кузнецов назвал хоккеиста Национальной хоккейной лиги, кто так же упорно и фанатично трудится, как нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
— Есть аналог Криштиану в хоккее?
— Они обычно заканчивают до 30 (смеётся).
— Кросби? По трудовой этике, по отношению к делу, режиму?
— Кросби чуть-чуть остановился в плане тренировок, думаю, поменьше [тренируется] последние лет семь-восемь. Думаю, Маккиннон сейчас один из, — сказал Кузнецов в шоу FONtour.
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон является обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной Канады на Олимпиаде 2026 года форвард выиграл серебряную медаль.
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